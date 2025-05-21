Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

Эндокринолог Франциско Росеро посоветовал не есть овсянку на завтрак.Как предупредил Росеро, овсянка и другие злаки, даже сложные и богатые клетчаткой, могут вызвать скачок уровня глюкозы в крови, если их употреблять натощак. Такие колебания сахара негативно сказываются на чувствительности организма к инсулину, а также провоцируют набор веса, отметил медик.По словам специалиста, овсянку употреблять в целом можно, но только не сразу же после пробуждения. В первый прием пищи лучше отдавать предпочтение продуктам с высокой питательной ценностью и низким гликемическим индексом, чтобы скорость обмена веществ была стабильной. Врач призвал начинать день с двух яиц, поскольку они содержат много белка и обеспечивают насыщение надолго.

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