В Самаре разработали чернила для биопечати кожи, хрящевой и костной тканей

Ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали линейку гидрогелей, а также биочернила для 3D-биопечати хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек.Все материалы сделаны в самарском банке тканей НИИ "БиоТех" медицинского вуза по запатентованной технологии. Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую страницу в персонализированной медицине: поврежденные ткани будут не просто замещать, а они будут естественным образом восстанавливаться.Как отметил старший научный сотрудник, заведующий лабораторией биопринтинга НИИ "БиоТех" Николай Рябов, главная особенность аллогенных (состоят из тех же компонентов, что и ткани человека) биоматериалов - в их высокой биосовместимости. А значит, минимизирован риск отторжения. Это выгодно отличает их от ксеногенных (материалы получают из тканей животных) и синтетических аналогов.«Они обеспечивают идеальные условия для восстановления тканей, полностью отвечая принципам репаративной регенерации - процесса восстановления клеток, тканей и органов после травмы и в ходе различных патологических процессов, — комментирует Николай Рябов. — Аллогенные биоматериалы найдут широкое применение в травматологии, ортопедии, стоматологии, офтальмологии и других областях медицины. Их уникальность заключается в персонифицированном подборе компонентов»?.Это позволяет создавать биоматериалы, идеально соответствующие конкретному типу ткани или органа, а также решать сложные клинические задачи, которые ранее считались неразрешимыми.Например, в травматологии врачи смогут восстанавливать сложные переломы, заполняя дефекты костей персонализированными биопечатными имплантатами, которые ускоряют заживление и снижают риск отторжения. В ортопедии технология позволит создавать анатомически точные хрящевые конструкты для суставов, замедляя развитие артроза у пациентов с дегенеративными заболеваниями. В стоматологии станет возможной печать биоактивных мембран для направленной регенерации тканей при лечении пародонтита или восстановлении утраченных участков костной ткани и слизистых оболочек. В офтальмологии биочернила помогут выращивать трансплантаты роговицы или конъюнктивы для пациентов с ожогами и травмами глаз, возвращая им зрение без риска иммунного отклика.«3D-биопечать представляет собой революционный подход, открывающий новые горизонты в регенеративной медицине и трансплантологии, — отметила директор НИИ "БиоТех", руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ на базе СамГМУ Лариса Волова. — Она позволяет создавать трехмерные структуры с использованием живых клеток, что делает возможным воспроизведение тканей и органов для трансплантации. В будущем разработка новых технологий может повысить эффективность использования аллогенных материалов и уменьшить зависимость от донорских источников»?.

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