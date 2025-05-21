Терапевт рассказал о предающихся от домашней кошки к человеку инфекциях

Домашняя кошка может заразить инфекцией, занесенной человеком в жилище на подошвах уличной обуви, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.Терапевт рассказал, что от домашней кошки человек может заразиться токсоплазмозом. Инфицирование питомца происходит через съеденного зараженного грызуна, немытые овощи или зелень, загрязненную почву на улице или даче, грязь, принесенную домой человеком на подошвах обуви, пояснил он.«У человека токсоплазмоз протекает практически бессимптомно, единственный четкий признак, который позволяет насторожиться — увеличение лимфатических узлов. Токсоплазмоз особенно опасен для беременных женщин, поскольку поражает мозг плода и вызывает его слабоумие», — сообщил Ионов.Врач также напомнил, что домашний питомец может заразить различными гельминтами, в число которых входят токсокары, аскариды и другие черви. Он рассказал, что гельминтозы могут вызывать обострение заболеваний, нарушения в работе ЖКТ (рвота, диарея, понижение аппетита), нервную возбудимость и ухудшение сна, реакции по типу аллергических — сыпь, одышку, кашель.«У человека снижается работоспособность. Анализ крови, особенно при аскаридозе и токсокарозе, показывает повышение уровня эозинофилов, как при аллергическом заболевании. При подозрении на глистную инвазию необходимо лечение», — также объяснил эксперт.

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