Врач предупредил о коварстве холодного алкоголя в жару

С наступлением тепла люди массово начинают выезжать на пикники, на которых люди пьют алкоголь, очень часто именно холодное пиво, холодное вино и водку, однако у этого может быть плохой исход, предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.«Дело в том, что это никак не поможет от жажды, ведь для расщепления молекул алкоголя организма человека требуется очень много воды, в то время как на жаре организм человека и так работает на пределе возможностей», — рассказал хирург.Врач объяснил, что алкоголь на пикнике очень сильно усиливает нагрузку на организм, из-за чего человек запросто может получить обезвоживание организма, упасть в обморок в том числе, от теплового удара и умереть до приезда скорой где-нибудь в лесу на поляне. Нагрузку на сердце и сосуды увеличивает любой алкоголь, он провоцирует серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, а это очень часто приводит у инсультам и инфарктам, заключил Умнов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки