Названы пять ежедневных привычек для здоровья сердца
Как отметил Абельян, чтобы сердце оставалось здоровым, необходимо высыпаться. Показателем хорошего ночного отдыха является отсутствие потребности в дневном сне. Также регулярно нужно заниматься физическими упражнениями, заявил врач.
Кроме того, медик посоветовал соблюдать растительную диету. Дополнительно необходимо научиться справляться с повседневным стрессом, поскольку он повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В заключение специалист призвал поддерживать общение с семьей и друзьями, так как чувство одиночества ухудшает здоровье в целом.
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Добавил belyash в категорию Кардиология
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