Раскрыта польза клубники для замедления старения
Специалистка рассказала, что антоцианы в клубнике защищают клетки от повреждений и таким образом улучшают качество кожи. Врач отметила, что этот антиоксидант также содержится и в других ягодах: чернике, малине и ежевике.
Кроме того, по словам дерматолога, свойством замедления старения обладают листовые овощи, такие как брокколи, шпинат и капуста. Она объяснила, что эти продукты содержат минералы, витамины и антиоксиданты, которые обеспечивают кожу питанием и защищают от повреждений. Также врач отметила, что пользу для внешности приносят орехи, так как они богаты полезными жирами и витамином Е.
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