Одиночество увеличивает риск потери слуха

У одиноких людей значительно повышен риск потери слуха. Одиночество — это не только психологическая проблема, оно также может поставить под угрозу физическое здоровье.Новое исследование с участием экспертов из Китайского университета Гонконга изучило, является ли одиночество независимым фактором риска потери слуха.Для анализа группа использовала данные 490 865 участников из британского биобанка за медианный период 12,3 года. Уровень одиночества оценивался по самоотчету, а новые случаи потери слуха исследователи выявляли с помощью электронных медицинских карт.Кроме того, учитывались различные потенциально влияющие факторы, такие как возраст, пол и хронические заболевания.Эксперты сообщают, что у участников, которые чувствовали себя одинокими, риск развития потери слуха с течением времени был на 24 процента выше по сравнению с участниками, не испытывавшими одиночества, — независимо от других известных факторов риска.«Мы обнаружили, что одиночество связано с повышенным риском потери слуха, независимо от других известных факторов риска. Это говорит о потенциально опасной обратной связи, в которой одиночество и потеря слуха усиливают друг друга», — объясняет автор исследования Юньлун Сон.Интересно, что хотя генетическая предрасположенность и сыграла свою роль в общем риске, она не повлияла на связь между одиночеством и потерей слуха. По мнению группы ученых, это говорит о том, что одиночество действует через другие, независимые биологические пути.Исследователи предполагают, что за этой связью стоят несколько механизмов, такие как хроническое воспаление, вызванное одиночеством, повышенное артериальное давление, реакции на стресс или долгосрочное вредное для здоровья поведение.В целом исследование показывает, что социальные отношения и эмоциональная связь не только полезны для души, но и могут защитить наш слух. Любой, кто чувствует себя одиноким, должен отнестись к этому серьезно и не бояться активно искать помощи или исследовать новые способы общения.В то же время результаты показывают, насколько важна комплексная профилактика. Поэтому психологическое благополучие должно быть более тесно интегрировано в медицинскую профилактику, в том числе для предотвращения физических проблем, таких как потеря слуха.

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