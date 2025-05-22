Российские учёные придумали способ улучшить усвоение витаминов в организме
В проекте, поддерживаемом Российским научным фондом, создают специальные добавки с цинком, железом, марганцем, медью и кобальтом вместе с витаминами С и В3. Эти комплексы можно добавлять в кисломолочные продукты прямо на производстве. По словам руководителя проекта Андрея Блинова, проведённые эксперименты на животных подтвердили безопасность новых соединений: они не влияют на кровь и основные функции организма, а также не вызывают аллергий или раздражений.
Уже сделали первые образцы обогащённых кисломолочных продуктов, а опытные испытания прошли успешно на молочном комбинате в Ставрополе. Учёные считают, что их разработки помогут сделать повседневное питание более полезным и смогут решить проблему недостатка витаминов и микроэлементов у людей.
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