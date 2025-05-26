Ученые изобрели анализатор стресса: теперь депрессию можно выявить по слюне
Диагностика без опросов: как работает новый метод
До сих пор врачи определяли наличие депрессии преимущественно с помощью опросников. Однако такой метод нередко вызывает сомнения, так как требует откровенности и самоанализа от пациента. Новый подход, предложенный инженерами Университета Цинциннати, основывается на объективных физиологических показателях – уровне кортизола, гормона стресса.
Устройство для анализа слюны
Система диагностики состоит из одноразовых тест-пластин и компактного анализатора. Пациент помещает пластину в рот, после чего она вставляется в устройство для считывания. Результат анализируется и мгновенно передается на смартфон. Таким образом, определение уровня кортизола больше не требует забора крови и лабораторного анализа – все происходит за несколько минут.
Зачем это нужно врачам
Создатели устройства считают, что его можно использовать как дополнение к существующим методам оценки психического состояния. Поскольку результаты теста не зависят от субъективного восприятия пациента, это позволит врачам получать более точную картину уровня стресса, депрессии или тревожности у человека.
Перспективы: от психиатрии до кардиологии
Исследователи намерены расширить сферу применения своей технологии. Сейчас они работают над адаптацией устройства для определения уровня тропонина – белка, выделяемого в кровь при повреждении сердечной мышцы. Такой тест может стать эффективным способом ранней диагностики инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе – в домашних условиях.
Домашняя диагностика: рынок растет
Согласно оценке Grand View Research, объем глобального рынка домашних медицинских решений превышает 400 млрд долларов в год. После пандемии COVID-19, когда широкое распространение получили экспресс-тесты, интерес к технологиям самодиагностики резко вырос. Устройство, разработанное в Цинциннати, может стать новой вехой в этой быстрорастущей отрасли.
Следующий шаг – клинические испытания
Разработчикам предстоит провести клинические исследования и наладить сотрудничество с профильными специалистами. Только после этого устройство может быть внедрено в медицинскую практику и рекомендовано к массовому применению.
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