MedicalXpress: острый стресс редко вызывает инсульт напрямую
Врач объяснил, что длительный стресс способствует возникновению таких распространенных факторов риска инсульта, как высокое кровяное давление и системное воспаление. Также при хроническом стрессе человек с большей вероятностью будет хуже спать и приобретет вредные привычки.
«Со временем это может привести к атеросклерозу (затвердению артерий), что повышает риск ишемического инсульта, который является наиболее распространенным типом», – уточнил Бенеш.
Специалист добавил, что гормоны стресса, такие как эпинефрин (более известный как адреналин) и кортизол, полезны в краткосрочной перспективе. Они помогают человеку своевременно реагировать на опасность, но постоянное повышение их уровня способствует повреждению сосудов.
Эксперт подчеркнул, что хронический стресс более тесно связан с ишемическим инсультом. Однако существуют научные доказательства тому, что сильный острый стресс — например, пережитое насилие, автомобильная авария или стихийное бедствие — может увеличить риск геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг).
«Мы чаще наблюдаем такие экстремальные острые реакции при сердечных заболеваниях. Если у человека очень высокое кровяное давление или слабые кровеносные сосуды, сильный стресс может спровоцировать кровоизлияние», – рассказал доктор Бенеш.
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