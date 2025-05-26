Педиатр рассказал о первых признаках перегрева у ребенка

Первые признаки теплового перегрева у ребенка – вялость, капризность и плачь, но могут быть и более серьезные последствия, об этом рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.«Первые признаки перегрева у ребенка — вялость, капризность, плачь, когда ребенок немотивированно начинает капризничать, плакать или появляется какая-то вялость. Соответственно нужно, чтобы с собой была воды, чтобы ребенок попил и сразу уходить в тень», — сказал Тимаков.Также могут быть более серьезные последствия для здоровья ребенка, если родители не приняли вовремя меры.«Потеря сознания может быть, если выраженный перегрев. Тепловой удар выраженный, это проявляется потерей сознания, похолоданием конечностей и, соответственно, это ситуация, которая требует осмотра врачей», — уточнил врач.Для того, чтобы не допускать перегрева, по словам специалиста, у ребенка должен быть головной убор. Опасно не только солнце, но и закрытые помещения, которые не проветриваются, добавил Тимаков.«Любая палатка, любое закрытое помещение, выставки и так далее, могут быть опасны для ребенка», — пояснил он.В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что в жару необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья у детей. Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся дети до 1 года, отметили там.Так, следует избегать длительного воздействия тепла на организм ребенка, выбирать легкую и свободную одежду и головной убор из натуральных тканей, не заниматься физическими упражнениями и активными играми, избегать резкого перепада температур. Гулять с детьми лучше до 11 часов, а в период с 12 до 16 часов дня стараться не выходить на улицу.

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