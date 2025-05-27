lJBNРА: ранний завтрак и ужин помогают сохранять стройность

Ранний завтрак и ужин могут сыграть важную роль в контроле массы тела, считают исследователи из Барселонского Института глобального здравоохранения.К такому выводу они пришли в ходе масштабного исследования с участием более семи тысяч взрослых добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. В 2018 году участники подробно рассказали о своем питании, образе жизни, графике приема пищи и физических параметрах. Спустя пять лет более трех тысяч из них прошли повторное обследование и предоставили обновленные данные о здоровье.Результаты показали: у тех, кто начинал день с раннего завтрака и дольше не ел перед сном, индекс массы тела, как правило, был ниже.«Это может быть связано с тем, что прием пищи в начале дня больше соответствует циркадным ритмам. Это позволяет лучше сжигать калории и регулировать аппетит, что может помочь поддерживать здоровый вес. Однако пока рано делать окончательные выводы, поэтому четкие рекомендации придется отложить до получения более убедительных доказательств», — рассказала Лусиана Понс-Муццо, одна из авторов исследования.

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