npj: найдена связь между составом кишечной микробиоты и здоровьем костей

Международная команда ученых обнаружила связь между составом кишечной микробиоты и здоровьем костей.Остеопороз — распространенное заболевание среди пожилых людей, связанное с потерей плотности костной ткани и повышенным риском переломов. До сих пор основными факторами считались возраст, гормональные изменения и питание. Однако новое исследование указывает: различия в составе микробиоты кишечника также могут играть ключевую роль в снижении плотности костей с возрастом.Участников исследования разделили по типу кишечной микрофлоры: у одних преобладали бактерии рода Bacteroides (ETB), у других — Prevotella (ETP). Оказалось, что у носителей ETB возрастное снижение плотности костной ткани происходило значительно быстрее, чем у носителей ETP — и это наблюдалось у представителей обоих полов.Авторы исследования отметили, что определенные бактериальные метаболические пути, особенно те, что связаны с синтезом L-аргинина и бутирата, ассоциированы с более высокой минеральной плотностью костей. L-аргинин — аминокислота, способствующая образованию оксида азота (NO), который замедляет разрушение костной ткани. Бутират — короткоцепочечная жирная кислота, снижающая хроническое воспаление и регулирующая иммунный ответ, тем самым поддерживая баланс между разрушением и образованием костей.Особую роль играют бактерии семейства Lachnospiraceae из типа Firmicutes, способные поддерживать костную массу, модулируя метаболизм и воспалительный статус организма.Хотя общее разнообразие микробиоты у участников с остеопорозом и нормальной плотностью костей существенно не различалось, конкретные виды бактерий показали тесную связь с более высокой плотностью костей. Это открывает возможности для разработки пробиотиков и диет, направленных на рост полезной микрофлоры, особенно продуцирующей бутират и L-аргинин.

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