Гастроэнтеролог Билалова рассказала, помогает ли водное голодание сбросить вес

Голодание на воде может способствовать потере веса, однако его долгосрочная эффективность вызывает сомнения, сообщает врач-гастроэнтеролог Валентина Билалова из клиники «Будь Здоров» в Уфе. Специалист ссылается на обзор научной статьи, опубликованной в журнале Nutrition Reviews, автором которой выступила профессор кинезиологии и питания Криста Варади.По словам Валентины Билаловой, исследование охватывает данные восьми различных работ, посвящённых водному голоданию и методу Бюхингера — разновидности воздержания от еды, практикуемой под медицинским наблюдением, с минимальным потреблением сока и супов. Основное внимание в анализе уделяется последствиям полного отказа от пищи в течение различных периодов времени.Результаты работы показали, что значительное, но кратковременное снижение массы тела действительно возможно. Так, участники, придерживавшиеся водного голодания в течение пяти дней, теряли от 4 до 6% своего веса. Те, кто воздерживался от еды от недели до десяти дней, худели на 2–10%, а добровольцы, голодавшие до двадцати дней, теряли от 7 до 10% от массы тела. Несмотря на такие показатели, достигнутый результат чаще всего оказывался временным.«Понижение массы тела происходит, но оно недолговечно — положительные метаболические эффекты исчезают вскоре после завершения голодания», — отмечает профессор Криста Варади.Она добавляет, что среди преимуществ краткосрочного водного голодания наблюдается и снижение артериального давления, а также улучшение липидного профиля. Однако эти эффекты также не сохраняются надолго после прекращения голодания.Валентина Билалова подчеркивает, что без врачебного контроля нельзя практиковать голодание дольше пяти дней, поскольку это может быть опасно для здоровья. Некоторые из анализируемых исследований фиксировали, насколько устойчивым был результат после окончания курса голодания. В одном случае участники полностью вернули потерянные килограммы за три месяца. В других случаях прибавка веса была минимальной, но это происходило на фоне соблюдения ограничений в питании после завершения эксперимента.Также в статье говорится о возможных побочных эффектах, сопровождающих длительное воздержание от пищи. Наиболее частыми жалобами были головная боль, бессонница и стойкое чувство голода — такие же симптомы наблюдаются и при интервальном голодании. Существенных негативных последствий, таких как метаболический ацидоз, зафиксировано не было.Тем не менее, как указывает Криста Варади, водное голодание нередко приводит к потере большей части мышечной массы, а не жировой, что вызывает беспокойство у специалистов.«Организм начинает использовать мышечные ткани в качестве источника белка, что может иметь негативные последствия», — объясняет она.Это делает такой способ снижения веса противоположным классическим методам, при которых акцент делается на сжигание жира при сохранении мышечной массы.Билалова резюмирует: краткосрочное воздержание от пищи может привести к снижению веса, но в основном за счёт утраты мышц, что является потенциально опасным. Кроме того, при повторных попытках организм может перейти в режим метаболической адаптации, в результате чего масса тела возвращается или даже увеличивается после окончания голодания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки