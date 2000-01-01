Борьба со старением: этот витамин сокращает биологический возраст на три года

Учёные выяснили, что у людей, принимавших добавки с витамином D, теломеры — защитные участки хромосом — оставались длиннее, чем у тех, кто получал плацебо. Приём нутриента может замедлить биологическое старение на три года.Исследование, проведённое специалистами Mass General Brigham и Медицинского колледжа Джорджии, охватило более 25 тысяч человек. В подгруппе из 1 054 участников изучали влияние витамина D3 (2000 МЕ/день) на длину теломер. Оказалось, что у тех, кто принимал добавку, теломеры укорачивались медленнее, что связано с более медленным клеточным старением.Теломеры — это «наконечники» хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Их длина считается маркером биологического возраста: чем они короче, тем выше риск возрастных заболеваний.Хотя витамин D полезен для иммунитета и костей, его влияние на депрессию и вирусные инфекции (например, COVID-19) пока не доказано. Учёные рекомендуют проконсультироваться с врачом перед приёмом высоких доз.

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