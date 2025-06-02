Названа наиболее уязвимая для рака кожи часть лица

Американский врач-дерматолог Майкл Перк назвал уши частью лица, наиболее уязвимой для рака кожи.Перк со ссылкой на свой профессиональный опыт рассказал, что ему регулярно приходится «вырезать большие куски кожи» с ушей из-за того, что эту зону попросту забывают защищать от ультрафиолетовых лучей.Также врач обратил внимание на то, что многие люди склонны недооценивать опасность онкологических заболеваний кожи. «Но позвольте мне кое-что прояснить. Меланома, если ее не обнаружить на ранней стадии, убьет вас», — предупредил он, добавив, что этот вид рака считается одним из самых агрессивных. Не менее опасна, по словам дерматолога, и базально-клеточная карцинома, которая без своевременной диагностики и лечения также может привести к летальному исходу.«Так что этим летом, если вы не хотите выглядеть как Винсент Ван Гог, обязательно наносите солнцезащитный крем на уши», — посоветовал Перк.

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