Россиянам назвали скрытые причины разрушения зубов

Даже при тщательном уходе зубы могут разрушаться, предупредила стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина.

По словам Цыбиной, состояние зубов могут ухудшить гормональные изменения во время беременности, полового созревания и климакса, которые изменяют состав слюны и делающие эмаль более уязвимой. Кроме того, нарушения обмена веществ и дефицит микроэлементов делают эмаль менее прочной, а эндокринные заболевания ухудшают усвоение минералов.

Также врач предупредила, что разрушение зубов могут вызвать искривление позвоночника и нарушения прикуса. Она объяснила, что эти проблемы могут приводить к неравномерному распределению нагрузки на зубы, что вызывает истирание эмали и повышает чувствительность зубов.

Цыбина добавила, что на состоянии зубов может негативно сказаться и офисная работа: если человек постоянно находится в помещении с сухим воздухом и часто пьет кофе, у него могут ухудшаться защитные свойства слюны, а значит, вырастать риск проблем с зубами.

Наконец, как отметила стоматолог, значительную роль играют наследственные особенности. «У некоторых людей эмаль от природы менее устойчива к кислотам или отличается повышенной пористостью, что делает их более уязвимыми перед кариесом, даже при тщательном уходе», — заявила она.

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