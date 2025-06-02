Сердца женщин-спортсменок адаптируются иначе, чем сердца мужчин-спортсменов

Интенсивные упражнения и спорт изменяют сердце спортсмена. Исследования, проведенные Amsterdam UMC, показывают, что сердца спортсменок имеют иные характеристики, чем у спортсменов-мужчин. В то время как утолщение в сочетании с расширением сердечной мышцы характерно для мужчин-спортсменов, расширение камер сердца в основном наблюдается у женщин-спортсменок. Важное наблюдение, которое может помочь врачам лучше различать нормальные изменения, связанные со спортом, и возможные заболевания сердца у женщин-спортсменок. Эти результаты были опубликованы в European Heart Journal Cardiovascular Imaging.Несмотря на растущее внимание к биологическим различиям между мужчинами и женщинами в здравоохранении, женщины по-прежнему часто недооценены в медицинских исследованиях. «Женщины по-прежнему недооценены в исследованиях сердца, особенно когда речь идет об исследованиях спортивной кардиологии. Но благодаря нашему сотрудничеству с голландской олимпийской сборной мы теперь также смогли получить знания от женщин-спортсменок об адаптациях в морфологии сердца», - говорит соавтор исследования Харальд Йорстад.С помощью МРТ-сканирования сердца 173 женщин-спортсменок были проанализированы вплоть до уровня тканей. Их сердца сравнивались с данными женщин, которые не занимаются профессиональным спортом. «Мы увидели, что у женщин, которые занимаются профессиональным спортом, камеры сердца, в частности, становятся шире, в то время как сердечная мышца утолщается лишь в ограниченной степени, а в остальном сердечная ткань содержит нормальные характеристики. Это отличается от сердца мужчины-спортсмена: сердечная мышца часто толще, чем сердечная мышца «нормального» сердца. Характерная черта, которую вы также видите при болезнях сердца», — говорит Йорстад. Поэтому у мужчин-спортсменов следует ожидать утолщения сердечной мышцы, в то время как у женщин-спортсменок это ненормально, а у женщин может указывать на болезнь сердца. «Вот почему важно, чтобы мы знали как у мужчин, так и у женщин, как сердце адаптируется к спорту, и мы знаем, что является нормой для спортсмена», — говорит Йорстад.Различия существуют не только в том, как адаптируется сердце у мужчин и женщин, но и между разными типами спортсменов. «У спортсменок, занимающихся выносливостью, таких как велосипедистки, самые большие камеры сердца и самая большая масса сердечной мышцы; больше, чем у спортсменок-силовиков, таких как гимнастки. Это показывает, что способ адаптации сердца элитных спортсменок также зависит от типа тренировочной нагрузки», - говорит соавтор исследования Маартен ван Дипен.Это исследование подчеркивает важность включения не только спортивной истории, но и биологического пола при оценке сердца элитного или высокоактивного спортсмена-любителя. «Это предотвращает игнорирование заболеваний сердца у женщин. Или наоборот, когда здоровое сердце спортсменки ошибочно маркируется как больное, и женщина, например, должна прекратить заниматься профессиональным спортом. Больше знаний о сердце спортсменки помогает врачам лучше определить, претерпевает ли сердце обычные изменения, связанные со спортом, или необходимы дальнейшие исследования возможного заболевания сердца. Это может в конечном итоге помочь лучше направлять и защищать спортсменок, от профессиональных до любительских, от проблем с сердцем», — говорит Йорстад.

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