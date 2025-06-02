ASN: ожирение меняет работу кишечника и мозга, вызывая тревожность
В ходе экспериментов грызуны, получавшие пищу с высоким содержанием жиров, демонстрировали более выраженное тревожное поведение по сравнению с контрольной группой.
Ученые зафиксировали изменения в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за регуляцию метаболизма, а также значительные различия в микробиоме кишечника.
«Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на взаимосвязь ожирения и психического здоровья», — отмечает руководитель научного проекта, доктор Дезире Уандерс.
Хотя исследование проводилось на животных, его авторы подчеркивают важность полученных данных для понимания аналогичных процессов у людей, особенно детей и подростков. Ученые планируют продолжить работу, изучая возможность обратного развития выявленных изменений при нормализации веса.
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