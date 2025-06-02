SLEEP: некоторые виды дневного сна связаны с повышенным риском ранней смерти

Регулярно длительный или очень изменчивый сон связан со значительным повышением риска преждевременной смерти. Таким образом, дневной сон, по-видимому, также может дать подсказки относительно продолжительности жизни.Новое исследование, проведенное экспертами из широко известной Гарвардской медицинской школы, изучило, как дневной сон влияет на риск смерти.Для текущего исследования ученые проанализировали данные 86 565 человек из исследования UK Biobank , которые не работали посменно и средний возраст которых составлял 63 года. В течение семи дней их модели активности регистрировались с помощью так называемых браслетов-актиграфов, которые регистрируют движения и, таким образом, позволяют делать выводы о поведении во время сна.Команда определила дневной сон как эпизоды сна между 9 утра и 7 вечера. За период медицинского наблюдения, длившийся одиннадцать лет, умерло в общей сложности 5189 участников, что составило шесть процентов.Средняя продолжительность дневного сна участников составила около 24 минут в день. Поразительно, что у людей с более длительным, частым или крайне изменчивым сном риск смерти значительно выше, сообщают исследователи.«Интересно, что данные, указывающие на риски, связанные со сном около полудня и в начале дня, противоречат нашим текущим знаниям. Поэтому могут быть оправданы дальнейшие исследования этой связи», — подчеркивает автор исследования Ченлу Гао.Результаты проливают новый свет на важность коротких периодов сна в течение дня при оценке риска для здоровья пожилых людей. Они также предлагают чаще включать дневной сон в течение дня.«Внедрение анализа дневного сна на основе актиграфии в клиническую практику и практику общественного здравоохранения может открыть новые возможности для раннего выявления рисков и персонализированных вмешательств с целью содействия долголетию», — сказал Гао. В долгосрочной перспективе целенаправленный анализ времени сна в течение дня может помочь выявить индивидуальные риски для здоровья на ранней стадии.В исследовании также подчеркивается, что тем, кто регулярно испытывает потребность в более продолжительном сне, то им следует обратиться за медицинской помощью, особенно если это сопровождается другими симптомами, такими как постоянная усталость или нарушения сна.Хотя короткие, но регулярные периоды дневного сна могут быть полезны, тем, кто склонен к длительным и нерегулярным эпизодам сна, следует критически пересмотреть это мнение. Регулярная усталость в течение дня может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.

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