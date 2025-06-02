Россиянам назвали красноречивые сигналы алкоголизма

Кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко перечислил сигналы, которые красноречиво свидетельствуют о том, что у человека начался алкоголизм.Врач заявил, что об алкоголизме может говорить меняющаяся картина опьянения: вместо обычной эйфории появляются раздражительность, агрессия, драчливость либо слезливость, склонность к демонстративному поведению. Спустя некоторое время, по его словам, желание выпить обрастает вегетативной симптоматикой — появляются повышенная потливость, озноб, тревога, дрожь в руках и во всем теле.«Эти признаки свидетельствуют об алкогольном абстинентном синдроме — они довольно показательны, их трудно скрыть. В этом случае можно с уверенностью говорить о сформировавшейся алкогольной зависимости», — уточнил Чередниченко.Затем наступает следующая стадия болезни. На этом этапе больной алкоголизмом уже не может работать, выпадает из социума и семьи.

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