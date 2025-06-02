Дерматолог назвал часто упускаемую из виду часть тела, которую нужно мыть каждый день

Врач-дерматолог Роджер Капур из Beloit Health System в США предупредил, что пренебрежение гигиеной области за ушами может привести к серьёзным последствиям, включая экзему, инфекции и даже сепсис.По словам специалиста, в этой зоне часто скапливаются грязь, жир и омертвевшие клетки кожи, что создаёт идеальную среду для размножения бактерий. Если их не удалять, они могут проникнуть в микротравмы (например, проколы ушей или царапины) и вызвать воспаление.Загрязнения за ушами могут вызвать опасные последствия:развитие экземы — воспаления с зудом, покраснением и шелушением;риск инфекций, которые в редких случаях могут перейти в сепсис;появление неприятного запаха и высыпаний из-за закупорки пор.Доктор Капур рекомендует ежедневно очищать эту зону мягким мылом, а не шампунем, так как он быстро смывается и не успевает устранить загрязнения. Также важно регулярно мыть дужки очков, которые контактируют с кожей за ушами.

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