Дерматолог назвал часто упускаемую из виду часть тела, которую нужно мыть каждый день
По словам специалиста, в этой зоне часто скапливаются грязь, жир и омертвевшие клетки кожи, что создаёт идеальную среду для размножения бактерий. Если их не удалять, они могут проникнуть в микротравмы (например, проколы ушей или царапины) и вызвать воспаление.
Загрязнения за ушами могут вызвать опасные последствия:
развитие экземы — воспаления с зудом, покраснением и шелушением;
риск инфекций, которые в редких случаях могут перейти в сепсис;
появление неприятного запаха и высыпаний из-за закупорки пор.
Доктор Капур рекомендует ежедневно очищать эту зону мягким мылом, а не шампунем, так как он быстро смывается и не успевает устранить загрязнения. Также важно регулярно мыть дужки очков, которые контактируют с кожей за ушами.
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