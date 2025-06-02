Что делать, когда после тренировки в спортзале хочется плакать: совет тренера

Физическая активность в том числе и мощный инструмент управления эмоциями. Многие замечают, что после тренировки в спортзале появляется желание заплакать или ощущение грусти. Почему так происходит?Мы рассмотрим возможные причины такого эмоционального состояния и его влияние на общее самочувствие. Поможет в этом «Доктору Питеру» Татьяна Шалявина, тренер RC CLUB, тренер по ОФП юниорской сборной России по настольному теннису, сертифицированный специалист с 10-летним опытом.Что происходит во время тренировки и послеФизическая нагрузка мощно влияет на уровень гормонов стресса, таких как кортизол, адреналин и норадреналин, но эффект зависит от типа, интенсивности и продолжительности тренировки.Во время активной физической нагрузки повышаются уровни адреналина и норадреналина — организм активизируется, учащается пульс, дыхание. Уровень кортизола тоже может временно повышаться, особенно при интенсивных или продолжительных тренировках (интервальные, кроссфит, марафон). Это нормальный и адаптивный стресс, подготавливающий организм к нагрузке (эффект «бей или беги»).После тренировки происходит снижение уровня кортизола. Повышается уровень эндорфинов, дофамина и серотонина — гормонов удовольствия и расслабления. Улучшается регуляция нервной и гормональной систем, если тренировки регулярны и не перегружают организм.Итог: физическая активность снижает общий уровень стресса и помогает телу лучше справляться с будущими стрессовыми ситуациями.Как тип нагрузки влияет на гормоныАэробные (бег, плавание) — умеренно снижают кортизол после занятий. Силовые — дают кратковременный выброс, но затем — адаптация.Высокоинтенсивные тренировки сильнее активируют стрессовые гормоны, умеренные снижают стресс при регулярной практике.Недостаток отдыха — равно высокий кортизол в хроническом режиме. Хорошее восстановление — равно баланс.Если тренировка в радость — гормоны стресса падают. Если через напряжение/сверхусилие — наоборот, стресс увеличивается. Интенсивные тренировки требуют значительных усилий от организма. После завершения занятия мышцы утомляются и требуют ресурса для восстановления. И уровень энергии может значительно снизиться. Это физическое истощение может привести к чувству подавленности или усталости.Для некоторых людей спорт становится способом справиться с внутренними переживаниями или стрессом. Если вы используете физическую активность как метод борьбы с негативными эмоциями, то после тренировки может возникнуть сильное эмоциональное освобождение. Это может проявляться в виде слез или чувства опустошенности.Как справитьсяЕсли вы замечаете у себя подобные реакции после тренировок, вот несколько советов. Прислушивайтесь к своему телу:убедитесь, что вы не перегружаете себя физически и даете организму достаточно времени для восстановления;включите дни отдыха в свой тренировочный план, чтобы избежать переутомления;обсуждайте свои чувства, если вас беспокоит ваше эмоциональное состояние, поговорите с друзьями или профессионалом о своих переживаниях;практикуйте релаксацию, используйте методы такие, как медитация или йога, чтобы помочь себе справляться со стрессом.Физическая нагрузка — это управляемый стресс, который при правильной дозировке учит тело адаптироваться, снижает тревожность, улучшает сон и общее состояние. Чувство грусти или желание плакать после тренировки — это нормальная реакция организма на физическую нагрузку и эмоциональное освобождение.Понимание причин таких состояний поможет вам лучше управлять своими эмоциями и сделать занятия спортом более приятными и полезными для вашего психоэмоционального состояния.Мнение психолога«Любое психическое напряжение, которое не получило естественную „разрядку“ в момент эмоционального накала, оседает в теле так называемыми „зажимами“. Чем больше в человеке подавленных эмоций, тем выше вероятность, что во время или после тренировки потекут слезы. Этого не надо бояться, это естественная реакция организма на выход концентрированной застоявшейся энергии, — объясняет психолог.Кроме того, в процессе тренировок не только сильно меняется давление и температура тела, но и уровень кортизола. Это также может вызвать реакцию на уровне эмоций и стабилизацию состояния за счет слез.Неадекватная физической подготовке нагрузка и непривычные телу движения могут также вызывать состояние эмоциональной нестабильности, когда хочется плакать от усталости и бессилия. В этом случае важно прислушаться к телу и не переусердствовать с тренировками, пока организм привыкает к изменениям в уровне активности.«В процессе тренировок организм вырабатывает не только кортизол, но и поощряет себя повышением уровня эндорфинов. Обычно это происходит после 30–40 минут от начала физической активности. Так называемый гормон счастья не только способствует улучшению настроения, но и снижает усталость, способствует правильной работе иммунной системы и общей стрессоустойчивости», — говорит эксперт.С каким бы настроем вы ни пришли в спортзал, помните, что тренировки способствуют улучшению качества вашей жизни. Но это возможно только в тех случаях, когда вы не воюете с собой, а осознанно идете к поставленной цели.

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