Правила долгожителей: как заботиться о сосудах, чтобы отметить 100-летний юбилей

Мечта о долгой и здоровой жизни, достигающей столетнего рубежа, волнует человечество испокон веков. Секрет долголетия, безусловно, многогранен и включает в себя генетическую предрасположенность, образ жизни и окружающую среду. А что еще?Огромную роль в продолжительности и качестве жизни имеет состояние нашей сердечно-сосудистой системы. Заболевания сердца и сосудов — одна из главных причин смертности во всём мире. Поэтому так важно знать и соблюдать правила бережного отношения к своим сосудам. Подробнее рассказал Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург.Диагностика: первое правилоНет никакой гарантии, что, придерживаясь конкретных правил и рекомендаций, вы гарантировано проживете 100 и более лет. Но сделать эту самую жизнь легкой без лишних волнений для окружающих и близких вполне возможно.Самое важное правило — это своевременно проходить диспансеризацию с посещением врачей различных специальностей. Именно при ее проведении можно выявить начинающиеся отклонения от нормы и провести своевременно коррекцию. Диспансеризация должна, помимо ставшего уже традиционного общего клинического и биохимического анализов крови, регистрации ЭКГ, включать в себя ЭхоКГ, ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей и артерий шеи.Людям старше 40 лет важно проводить тест с физической нагрузкой для выявления скрытой ишемии миокарда (тредмил-тест; стресс-ЭхоКГ). Эти методы позволят на ранней стадии выявить начальные стадии атеросклероза.Замечайте сигналы телаНе стоит пренебрегать теми сигналами, которые посылает нам наш организм. И если при диспансеризации не было никаких нареканий, стоит внепланово посетить специалиста. А какие могут быть сигналы, на которые стоит обратить внимание:давящие боли и/или чувство жжения за грудиной на фоне физической нагрузки;возможное распространение боли на область левой лопатки и в левую руку и левую половину челюсти;возникновение одышки при физической нагрузке.Появление этих сигналов свидетельствует о прогрессе атеросклероза в сосудах сердца.Головокружение, мелькание мушек перед глазами указывает на атеросклероз сосудов головного мозга;боли в области икроножных мышц при ходьбе на расстояние до 400–500 метров или подъеме по лестнице на 3–4-й этаж,снижение температуры кожных покровов на голени с одной стороны в сравнении с противоположной ногой могут указывать на процесс атеросклероза в сосудах нижних конечностей.Как не допустить проблемВажны правильные образ жизни и пищевое поведение. Необходимо включать в рацион продукты, богатые растительными жирами, уменьшить потребление животных жиров и быстро усваиваемых углеводов, взять за правило совершать вечерние прогулки, заниматься спортом или посещать фитнес-зал.А как быть любителям кофе с утра или энергетических напитков для поддержания себя бодрым в течение дня? От одной или двух чашек кофе ничего не случится. Но чрезмерное употребление этого напитка способно вызвать нарушения ритма сердца. Как правило, всё заканчивается неприятными ощущениями. Но могут развиваться и куда более значимые нарушения, способные стать причиной летального исхода.Отдельной строкой стоят энергетические напитки. Во-первых, в них содержится глюкоза, которая может ускорять темп развития атеросклеротической бляшки, со всеми вытекающими последствиями.А во-вторых, содержащиеся компоненты, способствующие бодрствованию, вызывают тахикардию. Эта самая тахикардия может спровоцировать надрыв имеющейся гемодинамически незначимой бляшки и стать причиной тромбообразования в сосудах сердца, а следовательно, и инфаркта миокарда.Заботьтесь о венахВсё, что мы описывали выше, касалось благополучия артерий. Не стоит забывать, что в венах также могут развиваться патологические процессы, приводящие к инвалидизации.К примеру, работа, при которой приходится длительное время сидеть. В таком случае, вена под коленом оказывается зажатой между краем сиденья, костями, и связками коленного сустава. Отток крови по венам голени затрудняется, происходит застой крови и, как следствие, тромбообразование. Тот же процесс может постигнуть человека, совершающего длительный беспосадочный перелет.Как быть в такой ситуации? Как сохранить вены здоровыми? Для этого важно каждый час вставать со своего рабочего места или кресла самолета (если позволяют условия полета) и пройтись в течение 15 минут; можно поочередно, сидя в кресле, напрягать мышцы голени. Это предотвратит застаивание крови и тромбообразование.Простые правила позволят сохранить сосуды здоровыми.

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