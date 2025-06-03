Раскрыты три доступных способа бросить курить

Пульмонолог Эли Фисс заявил, что бросить курить можно тремя доступными способами.Как отметил Фисс, согласно статистике, 70 процентов желающих бросить курить делают это самостоятельно. Они постепенно уменьшают ежедневное количество сигарет, делая интервал между ними все больше.Однако, по словам врача, некоторые люди нуждаются в дополнительной поддержке в борьбе с зависимостью. Так, можно прибегнуть к никотиновым пластырям или жевательным резинкам. Кроме того, Фисс призвал обратиться к психологу для проведения когнитивно-поведенческой терапии. В заключение он добавил, что существуют лекарственные препараты, помогающие бросить курить, но он считает их уже крайней мерой.

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