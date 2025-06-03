Неочевидные симптомы дефицита витаминов и минералов в организме

Иногда организм подает сигналы, которые легко спутать с усталостью или стрессом.Так за частыми судорогами в ногах, подергиваниями мышц или века может скрываться дефицит магния. Этот минерал отвечает за передачу нервных импульсов, и его нехватка часто проявляется мышечными спазмами.Ломкие ногти, тусклая кожа и выпадение волос – признаки дефицита железа. При его нехватке организм экономит ресурсы, направляя кислород не на кожу и волосы, а на жизненно важные органы.Трещины в уголках губ и шелушение кожи могут указывать на недостаток цинка, а сонливость и апатия – на дефицит витамина D, который регулирует иммунитет и уровень энергии.А если постоянно тянет на сладкое – это может быть нехватка хрома или белка, когда организму просто не хватает топлива.

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