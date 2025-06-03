Россиян предупредили о вреде холодного кофе

Холодные свежевыжатые соки, айс-кофе и некоторые другие популярные летние напитки вредят здоровью зубов. Об этом россиян предупредила стоматолог-ортопед, хирург, главный врач клиники AG-Smile Людмила Александрова в беседе.Врач отметила, что свежевыжатые соки опаснее для зубов, чем газированные напитки: соки содержат кислоты, которые за 20 минут снижают твердость эмали на два процента, из-за чего микротрещины на поверхности зубов увеличиваются. По ее словам, избегать частого употребления соков стоит и людям, у которых установлены коронки и виниры, поскольку фруктовые кислоты ускоряют разрушение цемента, фиксирующего эти конструкции.Небезопасны для здоровья зубов и холодные напитки — айс-кофе, чай со льдом, кокосовая вода, добавила Александрова. «Исследование подтвердили: резкий перепад температур может влиять даже на искусственные зубы, например, провоцирует микротрещины в зоне соединения импланта с костью. Кроме того, на 250 миллилитров напитка содержится до пяти чайных ложек сахара — дневная норма для взрослого. Переизбыток глюкозы увеличивает риск кариеса и воспаления тканей вокруг импланта», — рассказала она.Самыми опасными для зубов летними напитками стоматолог назвала алкогольные коктейли. «Они наносят двойной удар по зубам. Красное вино и ягодные миксы содержат хромогены, вызывающие стойкое окрашивание керамических коронок и композитных пломб. Сладкие ликеры, такие как «Пина Колада», повышают вязкость слюны, что снижает ее защитную функцию, а игристые вина — ускоряют деминерализацию эмали», — объяснила врач.

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