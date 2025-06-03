Уснули, а мозг работает на износ: эта привычка за несколько часов до сна мешает отдыхать
Мозг — это большой трудяга. Есть версия, что сны — это защитная реакция мозга на наше бездействие. Чтобы не заскучать, он сам создает себе подобные «киносеансы».
Впрочем, ночью дел у мозга хватает. Так, последние исследования показывают, что во время сна из мозга удаляются токсины, которые скапливаются в течение дня. Он также обрабатывает полученную информацию, раскладывает ее по папкам, закрепляя наши воспоминания.
И все-таки активность мозга во время сна должна снижаться, чтобы он смог перезагрузиться, восстановить нейронные связи и победить умственную усталость. Однако есть одна привычка, которая мешает этим процессам.
Новое исследование Университета Монреаля (Канада) показало: даже если вы уснули, мозг продолжает работать на высоких оборотах, когда за несколько часов до сна вы пьете кофе.
Ученые провели эксперимент. 40 добровольцев должны были провести две ночи подряд в лаборатории сна. В один день за несколько часов до сна участники выпили 200 мг кофеина — столько содержится в двух чашках кофе. В другой день добровольцам дали плацебо.
Во время сна активность мозга отслеживали с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Это когда специальные датчики крепят к голове и с их помощью получают волнообразные линии, указывающие на работу мозга.
В ходе ЭЭГ-сканирования выяснилось, что кофеин поддерживал мозг в состоянии повышенной активности еще долгое время после того, как добровольцы засыпали. Мозг был более бодрым, внимательным и реактивным, чем он должен быть во время сна. Такая концентрация и готовность к работе хороша днем, но ночью мозг должен расслабляться.
«Мы обнаружили, что кофеин во время сна повышает сложность и критичность мозга, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications biology. — Причем эти эффекты значительно более распространены в медленном сне, по сравнению с быстрым сном».
Добавим, что медленный сон — это глубокая фаза сна, во время которой мозг активно восстанавливается. Его недостаток ученые связывают с повышенным риском деменции.
По словам ученых, кофеин работает за счет снижения активности аденозина — так называемой молекулы усталости, которая и вызывает сонливость. Кроме того, кофе влияет на работу других нейронных медиаторов. Высвобождается дофамин (гормон удовольствия) и норадреналин (предшественник адреналина), повышается концентрация ацетилхолина (участвует в передаче импульсов в разных отделах мозга).
«Эти сложные взаимодействия между различными нейротрансмиттерными системами влияют на архитектуру сна (распределение стадий сна. — Прим. ред.)», — подчеркивают ученые.
Еще одно открытие ученых: кофеин особенно заметно сказывался на качестве сна более молодых участников.
«Быстрый сон у людей 20–27 лет показал значительно более высокую реакцию на кофеин с точки зрения энтропии мозга по сравнению с людьми среднего возраста (41–58 лет)», — сообщили авторы.
Исследователи предполагают, что в молодости в течение дня накапливается больше «молекул усталости». С возрастом же количество аденозина естественным образом снижается, и кофеину просто нечего подавлять.
Однако, помимо прочего, кофеин увеличивает время, необходимое для засыпания, тем самым еще больше снижая эффективность сна.
«Было обнаружено, что регулярное дневное потребление кофеина задерживает продвижение фазы быстрого сна и приводит к снижению качества пробуждения», — сообщают авторы.
Кстати, наши ученые из Университета Лобачевского обратили внимание, что кофеин имеет накопительный эффект.
«Мы спрашивали, сколько чашек кофе человек пьет обычно и сколько выпил сегодня. Выяснилось, что на субъективную сонливость влияет только то, в каких объемах люди в принципе пьют этот напиток», — сообщила заведующая Лабораторией киберпсихологии Валерия Демарева.
Однако окончательно от кофе отказываться не стоит. Было доказано, что кофеин защищает мозг и даже снижает риск болезни Паркинсона. Главное, пить его утром и в умеренных количествах. Кроме того, кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде и некоторых лекарствах. Это стоит учесть, особенно если есть проблемы со сном.
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