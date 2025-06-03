Уснули, а мозг работает на износ: эта привычка за несколько часов до сна мешает отдыхать

Вообще-то мозг никогда не спит, однако хороший сон ему необходим. Во время сна он обрабатывает информацию, закрепляет воспоминания, избавляясь от ненужного, восстанавливается и готовится к активной дневной работе. Однако эта привычка мешает ночным делам мозга, заставляет его трудиться активнее. А последствия мы ощущаем уже на утро.Мозг — это большой трудяга. Есть версия, что сны — это защитная реакция мозга на наше бездействие. Чтобы не заскучать, он сам создает себе подобные «киносеансы».Впрочем, ночью дел у мозга хватает. Так, последние исследования показывают, что во время сна из мозга удаляются токсины, которые скапливаются в течение дня. Он также обрабатывает полученную информацию, раскладывает ее по папкам, закрепляя наши воспоминания.И все-таки активность мозга во время сна должна снижаться, чтобы он смог перезагрузиться, восстановить нейронные связи и победить умственную усталость. Однако есть одна привычка, которая мешает этим процессам.Новое исследование Университета Монреаля (Канада) показало: даже если вы уснули, мозг продолжает работать на высоких оборотах, когда за несколько часов до сна вы пьете кофе.Ученые провели эксперимент. 40 добровольцев должны были провести две ночи подряд в лаборатории сна. В один день за несколько часов до сна участники выпили 200 мг кофеина — столько содержится в двух чашках кофе. В другой день добровольцам дали плацебо.Во время сна активность мозга отслеживали с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Это когда специальные датчики крепят к голове и с их помощью получают волнообразные линии, указывающие на работу мозга.В ходе ЭЭГ-сканирования выяснилось, что кофеин поддерживал мозг в состоянии повышенной активности еще долгое время после того, как добровольцы засыпали. Мозг был более бодрым, внимательным и реактивным, чем он должен быть во время сна. Такая концентрация и готовность к работе хороша днем, но ночью мозг должен расслабляться.«Мы обнаружили, что кофеин во время сна повышает сложность и критичность мозга, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications biology. — Причем эти эффекты значительно более распространены в медленном сне, по сравнению с быстрым сном».Добавим, что медленный сон — это глубокая фаза сна, во время которой мозг активно восстанавливается. Его недостаток ученые связывают с повышенным риском деменции.По словам ученых, кофеин работает за счет снижения активности аденозина — так называемой молекулы усталости, которая и вызывает сонливость. Кроме того, кофе влияет на работу других нейронных медиаторов. Высвобождается дофамин (гормон удовольствия) и норадреналин (предшественник адреналина), повышается концентрация ацетилхолина (участвует в передаче импульсов в разных отделах мозга).«Эти сложные взаимодействия между различными нейротрансмиттерными системами влияют на архитектуру сна (распределение стадий сна. — Прим. ред.)», — подчеркивают ученые.Еще одно открытие ученых: кофеин особенно заметно сказывался на качестве сна более молодых участников.«Быстрый сон у людей 20–27 лет показал значительно более высокую реакцию на кофеин с точки зрения энтропии мозга по сравнению с людьми среднего возраста (41–58 лет)», — сообщили авторы.Исследователи предполагают, что в молодости в течение дня накапливается больше «молекул усталости». С возрастом же количество аденозина естественным образом снижается, и кофеину просто нечего подавлять.Однако, помимо прочего, кофеин увеличивает время, необходимое для засыпания, тем самым еще больше снижая эффективность сна.«Было обнаружено, что регулярное дневное потребление кофеина задерживает продвижение фазы быстрого сна и приводит к снижению качества пробуждения», — сообщают авторы.Кстати, наши ученые из Университета Лобачевского обратили внимание, что кофеин имеет накопительный эффект.«Мы спрашивали, сколько чашек кофе человек пьет обычно и сколько выпил сегодня. Выяснилось, что на субъективную сонливость влияет только то, в каких объемах люди в принципе пьют этот напиток», — сообщила заведующая Лабораторией киберпсихологии Валерия Демарева.Однако окончательно от кофе отказываться не стоит. Было доказано, что кофеин защищает мозг и даже снижает риск болезни Паркинсона. Главное, пить его утром и в умеренных количествах. Кроме того, кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде и некоторых лекарствах. Это стоит учесть, особенно если есть проблемы со сном.

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