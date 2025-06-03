Врач назвала малоизвестный признак проблем со щитовидной железой

Многие не считают проблемой привычку просыпаться раньше будильника. Но в отдельных случаях она является следствием избыточной выработки гормонов щитовидной железы. Об этом рассказала семейный врач Ульяна Махова, сотрудник Пироговского университета.Махова предостерегает: если человек часто просыпается заметно раньше обычного времени и у него не получается снова заснуть, это может быть маркером проблем с гормональным фоном. Особенно стоит обратить внимание на этот фактор, если он сопровождается раздражительностью, усталостью, учащенным сердцебиением, тревожностью, сухостью кожи, ломкостью ногтей и волос, а также потерей веса и дрожью в теле. Такой комплекс симптомов может свидетельствовать о гипертиреозе — состоянии, при котором щитовидная железа продуцирует слишком много гормонов.Важно учитывать индивидуальные особенности человека: у ряда людей организм естественным образом настроен на раннее пробуждение. Это «жаворонки», у них такой режим не сопровождаются дискомфортом, они бодры в течение дня, быстро восстанавливаются после нагрузок и легко адаптируются к переменам.Но когда сон нарушен, не восстанавливает силы, это часто говорит о проблемах со здоровьем. Доктор рекомендует при подозрениях на сбои в работе щитовидной железы оперативно обращаться к эндокринологу. Ранняя диагностика поможет восстановить гормональный баланс.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки