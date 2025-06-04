Россиянам перечислили бесполезные методы борьбы со стрессом

Психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева заявила, что некоторые популярные методы борьбы со стрессом, включая импульсивный шопинг, не помогут справиться с ним.«"Терапия покупками" действительно вызывает всплеск дофамина, но носит очень кратковременный эффект, так как не решает глубинную проблему, ставшую причиной стресса. Более того, необдуманные траты могут создать дополнительные финансовые трудности, усугубляя первоначальное беспокойство», — предупредила Игнатьева.Еще одним бесполезным методом борьбы со стрессом она назвала злоупотребление высококалорийными продуктами: чипсами, сладостями, фастфудом. По словам психолога, систематическое заедание проблем формирует нездоровую связь между эмоциями и питанием, что может привести к расстройствам пищевого поведения и проблемам со здоровьем.Не поможет справиться со стрессом и алкоголь, заверила Игнатьева.Наконец, психолог посоветовала не использовать спорт как форму самонаказания или бегства от реальности. Она также призвала россиян перестать жалеть себя и драматизировать.

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