Питерские учёные зарегистрировали новую методику диагностики лямблиоза

В Педиатрическом университете разработали новый метод диагностики лямблиоза, основанный на иммуногистохимическом исследовании с использованием антител для выявления антигенов Giardia lamblia. Этот метод более чувствителен и специфичен, чем существующие, и отвечает современным требованиям к диагностикеЛямблиоз вызывается микроскопическими кишечными паразитами и может проявляться через расстройство кишечника, потерю аппетита, диарею, тошноту и слабость. В организм человека цисты лямблий попадают через загрязнённую воду, пищу или при контакте с заражёнными поверхностями.Ранее диагностика была затруднена из-за низкой эффективности микроскопического исследования кала и возможных ложноположительных результатов серологических тестов.Новый метод позволяет более точно выявлять лямблии в фекалиях пациентов. Он был запатентован в 2020 году, и за пять лет в лаборатории университета проведено десятки тысяч анализов. В этом году метод получил регистрационное удостоверение на использование наборов реагентов.Проректор университета Руслан Насыров сообщил, что частные лаборатории уже проявили интерес к новой технологии, и планируется получить регистрационные удостоверения на другие медицинские изделия для диагностики лямблиоза.

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