Врач назвала порядок действий при контакте с борщевиком

Ядовитый сок борщевика опасен для кожи, рассказала реабилитолог Светлана Малиновская.Врач объяснила, что ядовитые вещества, которые содержатся в борщевике, попадая на кожу, резко повышают ее чувствительность к ультрафиолету, что грозит ожогами. Чтобы избежать их, Малиновская посоветовала сразу же защитить пораженный участок от солнца. «В случае ожога нужно сразу удалить сок салфеткой или тканью, не растирая его, — это может увеличить площадь ожога», — добавила она.Доктор также отметила, что борщевик является сильным аллергеном, а при попадании в глаза может вызывать ожог сетчатки и приводить к проблемам со зрением. В группу особого риска входят дети, которые случайно могут зайти поиграть в зарослях борщевика, уточнила Малиновская.

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