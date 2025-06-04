Фитостеролы могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и диабета

Сердечные заболевания и диабет 2 типа входят в число основных причин смерти и инвалидности, и употребление здоровой диеты, богатой растительными продуктами, может помочь предотвратить или отсрочить оба этих состояния. Новые исследования показывают, что определенный компонент растительных продуктов, известный как фитостерол, может играть важную роль в снижении риска.Согласно исследованию, люди, которые потребляли больше фитостерола — соединения, структурно похожего на холестерин, который содержится в некоторых растительных продуктах, — имели значительно более низкий риск как сердечных заболеваний, так и диабета 2 типа. Более высокое потребление фитостерола также было связано с маркерами лучшей регуляции инсулина и сниженным воспалением, а также с различиями в микробиоме кишечника, которые могут способствовать здоровому метаболизму.«Наши результаты подтверждают диетическую рекомендацию придерживаться здорового растительного рациона питания, богатого овощами, фруктами, орехами и цельными зернами», — сказал Фенглэй Ван из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана. «Эти результаты могут помочь людям делать осознанный выбор диеты».Ван представляет результаты своего исследования на конференции NUTRITION 2025 — главном ежегодном собрании Американского общества питания, которое проходит с 31 мая по 3 июня в Орландо, штат Флорида.Хотя предыдущие исследования показали, что фитостеролы могут помочь улучшить здоровье, снижая уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина, большинство клинических испытаний использовали высокие дозы фитостеролов, превышающие те, которые можно получить только с помощью диеты. Новое исследование является одним из первых, показывающих преимущества фитостеролов как части обычной диеты.Ван и коллеги объединили данные трех исследований, в которых в общей сложности приняли участие более 200 000 взрослых американцев. Все участники исследования были медсестрами или другими медицинскими работниками, и почти 80% из них были женщинами. В течение периода наблюдения продолжительностью до 36 лет у более чем 20 000 участников исследования развился диабет 2 типа, а почти у 16 000 — сердечные заболевания.На основе анкет по частоте приема пищи исследователи оценили потребление каждым участником общих фитостеролов и трех отдельных фитостеролов: ?-ситостерола, кампестерола и стигмастерола. Участники в верхнем квинтиле по потреблению фитостеролов потребляли около 4-5 порций овощей, 2-3 порции фруктов, две порции цельного зерна и половину порции орехов в день.По сравнению с теми, кто находился в нижнем квинтиле по потреблению фитостерола, те, кто находился в верхнем квинтиле, были на 9% менее склонны к развитию сердечных заболеваний и на 8% менее склонны к развитию диабета 2 типа. Аналогичные ассоциации наблюдались для ?-ситостерола, но не для кампестерола или стигмастерола.Исследователи также проанализировали метаболиты (продукты метаболизма), присутствующие в образцах крови более 11 000 участников исследования, и другие метаболические биомаркеры в образцах крови более 40 000 участников. Они обнаружили, что общий фитостерол и ?-ситостерол были связаны с благоприятными метаболитами и метаболическими маркерами, имеющими отношение к сердечным заболеваниям и диабету, что указывает на возможный механизм, лежащий в основе этой связи.«Наши клинические биомаркеры и метаболомные результаты предполагают участие активности инсулина, воспаления и метаболизма метаболитов, связанных с диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сказал Ван. «Это предполагает, что фитостерол может снижать риск, смягчая резистентность к инсулину и воспаление».Исследователи также изучили состав микробиома кишечника и связанных с ним ферментов в подгруппе из 465 участников исследования. Они выявили несколько видов микробов и ферментов, связанных с более высоким потреблением фитостеролов, которые могут влиять на выработку метаболитов, связанных с более низким риском заболеваний.«Мы обнаружили, что микробиом кишечника может играть определенную роль в полезных ассоциациях. Некоторые виды, такие как Faecalibacterium prausnitzii, содержат ферменты, которые могут помочь расщепить фитостерол, потенциально влияя на метаболизм хозяина», — сказал Ван.Исследователи отметили, что исследование было наблюдательным и не ставило своей целью окончательное подтверждение причинно-следственной связи, но добавили, что объединение результатов эпидемиологических данных, биомаркеров и данных микробиома подкрепляет доказательства.

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