Ученые определили продукты, которые продлевают жизнь на 16%

Исследование показало, что определенные продукты питания способны значительно продлить продолжительность жизни человека. Ученые пришли к выводу, что регулярное включение в рацион пищи, содержащей высокую концентрацию флавоноидов, может не только уменьшить риск преждевременной смерти, но и обеспечить защиту от ряда хронических заболеваний.Анализ проводился в течение более десяти лет, и в нем приняли участие свыше 120 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 70 лет. По данным исследования, ежедневное потребление около 500 миллиграммов флавоноидов — примерно столько содержится в двух чашках чая — позволяет снизить вероятность смерти на 16%. Кроме того, риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний у людей, регулярно употребляющих такие продукты, был на 10% ниже, чем у тех, кто потреблял их в меньших объемах или не включал в рацион вовсе.В числе продуктов, оказывающих благоприятное воздействие на здоровье, названы черный и зеленый чай, темный шоколад, яблоки, ягоды — в частности, черника и клубника — а также цитрусовые, виноград и красное вино. Все они содержат природные соединения под названием флавоноиды, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества, по словам исследователей, положительно влияют на состояние кровеносных сосудов, способствуют снижению уровня холестерина и помогают регулировать артериальное давление.*Один из авторов исследования, Бенджамин Парментер, подчеркнул, что не только количество флавоноидов, но и их разнообразие играет важную роль. По его словам, если потреблять флавоноиды из разных источников, это оказывает еще более выраженный защитный эффект — даже при сохранении общего уровня их потребления. Он отметил, что важно употреблять разноцветные продукты, а не ограничиваться только, например, чаем.«Лучше выбирать яркие, насыщенные по цвету продукты, чем просто пить чай», — отметил ученый, комментируя результаты работы.Также исследование указывает на различия в действии разных типов флавоноидов. Каждый из них по-разному влияет на организм, что делает особенно важным включение в питание широкого спектра продуктов с их содержанием. Авторы подчеркивают, что богатый флавоноидами рацион может служить эффективным средством профилактики серьезных недугов, в том числе сахарного диабета, раковых заболеваний, болезней сердца и нарушений, связанных с работой нервной системы.

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