Врач предупредила об опасности острого перца

Некоторые привычки в питании могут провоцировать онкологические заболевания, предупредила врач-гематолог, онколог Ли Сицзинь.Эксперт полагает, что такую опасность влечет за собой злоупотребление острым перцем. Она уточнила, что, хотя он имеет много полезных свойств, в больших объемах этот продукт раздражает слизистую оболочку, которая покрывает внутреннюю стенку желудка. Постоянное раздражение со временем может спровоцировать рак, предостерегла врач.Она также добавила, что риск рака желудка увеличивается из-за употребления табака, алкоголя и маринованных продуктов. А вот нерегулярный график питания, по словам онколога, напрямую не вредит желудку и не может спровоцировать заболевание.

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