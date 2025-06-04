Рисовый отвар: что это, польза и вред для здоровья, рекомендации по употреблению

В материале также узнаете, как его приготовить для разных целей.Рисовая вода является популярным средством ухода за собой в азиатских странах, особенно в Корее. Разбираемся, что это за продукт и почему он стал таким востребованным продуктом среди поклонников натуральной косметики.Питательный состав и полезные свойства рисового отвараНиколай Миллер, нутрициолог сервиса «Профи.ру»:«Рисовый отвар — это крахмалистая жидкость, которая образуется во время варки риса. В ней концентрируются водорастворимые питательные вещества зерна».Рисовая вода содержит витамины группы В — тиамин (B1), ниацин (B3), пиридоксин (B6) и фолиевую кислоту (В9). Кроме того, там есть калий, важный для поддержания водно-солевого баланса, магний, фосфор, а ещё небольшое количество кальция и железа. Такой отвар — источник углеводов, так как растворимый крахмал легко усваивается. В его составе есть и аминокислоты, в том числе в небольших количествах и незаменимые. Ещё это — хороший источник клетчатки.Рисовый отвар традиционно используется в медицине многих стран при желудочно-кишечных расстройствах. Крахмал образует защитную плёнку на слизистой оболочке желудка и кишечника. Это помогает при гастритах и язвенной болезни.ВОЗ рекомендует рисовый отвар как компонент оральной регидратационной терапии при диарее. Исследования показывают, что его добавление к стандартному раствору для восстановления водного баланса снижает объём стула на 30-40% и сокращает продолжительность диареи.Есть ли вред?Несмотря на полезные свойства, у рисового отвара есть негативные эффекты.Во-первых, рис может накапливать мышьяк из почвы и воды, особенно неорганический мышьяк, который считается канцерогенным.Коричневый рис содержит больше мышьяка, чем белый, поскольку мышьяк концентрируется в отрубях. При регулярном употреблении рисового отвара в больших количествах это может нанести вред организму.Во-вторых, рисовый отвар содержит быстроусвояемые углеводы. Это может вызвать резкий подъём уровня глюкозы в крови. Людям с диабетом следует употреблять его с осторожностью.В-третьих, несмотря на «лёгкость», рисовый отвар содержит калории из крахмала и при избыточном употреблении может способствовать набору веса.Кроме того, в редких случаях рисовый отвар способен вызвать аллергическую реакцию, особенно у людей с множественной пищевой аллергией.Как рисовую воду используют в уходе за кожей?В косметологии рисовая вода используется уже более тысячи лет, особенно в азиатских странах. Например, женщины народности Яо в Китае, известные своими длинными и здоровыми волосами, традиционно используют ферментированную рисовую воду для мытья волос.Активные компоненты рисовой воды обладают полезными свойствами. Углевод инозитол способствует регенерации клеток и улучшению эластичности кожи. Витамины B1, B2, B6, E — это антиоксиданты-защитники от свободных радикалов. Аминокислоты в составе отвара — это строительные блоки для синтеза коллагена. Минералы поддерживают барьерную функцию кожи, а крахмал создаёт защитную плёнку и помогает удерживать влагу.С точки зрения положительных эффектов на состояние кожи рисовая вода прежде всего способствует её увлажнению. Крахмал образует тонкую плёнку, которая предотвращает потерю влаги.Кроме того, рисовая вода осветляет кожу. Природные ферменты и витамины в составе могут мягко осветлять пигментные пятна. Также рисовая вода обладает противовоспалительным действием — успокаивает раздражения и борется с покраснениями. Кроме того, витамины в составе защищают от преждевременного старения, а вяжущие свойства помогают временно сузить поры.При использовании рисовой воды на волосах аминокислоты в её составе укрепляют их, придают блеск и делают более послушными. Инозитол проникает в повреждённые волосы и способствует их восстановлению изнутри.Как приготовить рисовую воду?Чтобы приготовить рисовую воду для употребления внутрь, возьмите один стакан риса (лучше белого), промойте его два-три раза до прозрачной воды и залейте четырьмя-пятью стаканами чистой воды. Затем доведите до кипения и варите на медленном огне 15-20 минут. Процедите через мелкое сито или марлю.Полученный отвар можно подсолить по вкусу или добавить в него немного мёда.Если в планах использовать рисовую воду для косметических целей, то план немного меняется. Промойте полстакана риса до прозрачной воды, затем залейте двумя-тремя стаканами чистой воды комнатной температуры и оставьте на 30-60 минут, периодически помешивая. Процедите и слегка взболтайте перед использованием.Если хотите максимально сохранить пользу рисовой воды, используйте метод ферментации. В ней будет больше антиоксидантов и витаминов.Сначала приготовьте рисовую воду методом замачивания. Оставьте её при комнатной температуре на один-два дня до появления кисловатого запаха. Затем прокипятите одну-две минуты для остановки ферментации. Охладите и используйте.Для более насыщенного состава можно уварить рисовый отвар до половины первоначального объёма. Таким образом, вы получите концентрированную версию с большим содержанием активных веществ.Как хранить и использовать рисовую воду?Свежая рисовая вода в стеклянной посуде хранится в холодильнике не более четырёх-пяти дней. Кипячёная рисовая вода может храниться в холодильнике до недели, а ферментированная — до трех-четырёх дней в холодильнике после остановки ферментации.Не забывайте накрывать рисовую воду крышкой для предотвращения окисления. При появлении неприятного запаха или изменении цвета необходимо выбросить жидкость, чтобы не навредить себе.Рекомендации по употреблениюДля питья. При диарее по половине-одному стакану каждые два-три часа небольшими глотками. Для укрепления организма пейте по одному стакану утром натощак или между приёмами пищи.Перед употреблением не забудьте взболтать рисовую воду, так как крахмал оседает на дно.Для ухода за кожей. Если используете рисовую воду как косметическое средство, то рекомендации будут другими. Протирайте очищенную кожу лица ватным диском один-два раза в день. Если используете рисовую воду как тоник, то наносите после умывания и не смывайте. Рисовая вода также может стать основой для маски. Смешайте её с глиной, мёдом или овсянкой, держите на лице в течение 15-20 минут.Для волос. Используйте рисовую воду во время финального ополаскивания после мытья шампунем.Рисовую воду можно также использовать как компресс. При раздражениях накладывайте смоченную в ней ткань на 10-15 минут.Не забывайте о мерах предосторожности: перед первым использованием рисовой воды на лице проведите тест на аллергию на небольшом участке кожи, например, на тыльной стороне локтя. При появлении любого вида раздражения использование отвара следует прекратить.Также не нужно использовать слишком концентрированную рисовую воду: это может стать причиной стянутости кожи.Если вы — обладатель чувствительной кожи, перед использованием разбавляйте рисовый отвар водой в соотношении 1:1.

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