Открытие генетической цепи помогает объяснить миграцию клеток при раке

Большинство клеток в наших телах не двигаются — они остаются там, где им положено, обслуживая наши органы и биологические системы. Но агрессивные раковые клетки ведут себя по-другому, распространяясь и в конечном итоге повреждая ткани, в которые они вторгаются.Что именно движет клеточной инвазией, остается ключевым вопросом для ученых, пытающихся расшифровать молекулярную схему, ответственную за распространение и высокие показатели смертности от самых агрессивных видов рака.Ученые из Йельского института системной биологии и клиники Майо теперь выявили подсказки относительно того, как движутся эти клетки, что является важным шагом на пути к точной настройке прогноза рака и потенциальных новых методов лечения смертельного рака мозга — глиобластомы. Их выводы опубликованы в журнале Science Signaling.По данным Glioblastoma Foundation, глиобластома — неизлечимая форма рака, средняя продолжительность жизни после постановки диагноза которой составляет около 12–18 месяцев, при этом лишь около 5% пациентов живут пять лет.Объединив научные лаборатории Андре Левченко, профессора биомедицинской инженерии им. Джона К. Мэлоуна и директора Йельского института системной биологии, и Альфредо Кинонеса-Инохосы, профессора им. Уильяма Дж. и Чарльза Х. Майо и заведующего кафедрой нейрохирургии в клинике Майо во Флориде, сотрудники смогли провести эксперименты с клетками, извлеченными из опухолей пациентов, чтобы изучить молекулярные цепи, управляющие их поведением.Исследование выявило ранее недостающую связь между активной механической сенсорной молекулой в опухолях мозга, называемой YAP, которая, по наблюдениям ученых, активирует белок «TRIO» для обеспечения движения клеток.С новыми данными лаборатории Йельского университета и Мейо разработали основанную на генах «прогностическую сигнатуру», которая, как они надеются, предоставит важную информацию, которая поможет пациентам и их врачам лучше прогнозировать показатели выживаемости. Исследователи также изучают TRIO как цель для новых методов лечения, чтобы замедлить прогрессирование глиобластомы и улучшить качество жизни и выживаемость пациентов.

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