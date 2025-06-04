Открытие генетической цепи помогает объяснить миграцию клеток при раке
Что именно движет клеточной инвазией, остается ключевым вопросом для ученых, пытающихся расшифровать молекулярную схему, ответственную за распространение и высокие показатели смертности от самых агрессивных видов рака.
Ученые из Йельского института системной биологии и клиники Майо теперь выявили подсказки относительно того, как движутся эти клетки, что является важным шагом на пути к точной настройке прогноза рака и потенциальных новых методов лечения смертельного рака мозга — глиобластомы. Их выводы опубликованы в журнале Science Signaling.
По данным Glioblastoma Foundation, глиобластома — неизлечимая форма рака, средняя продолжительность жизни после постановки диагноза которой составляет около 12–18 месяцев, при этом лишь около 5% пациентов живут пять лет.
Объединив научные лаборатории Андре Левченко, профессора биомедицинской инженерии им. Джона К. Мэлоуна и директора Йельского института системной биологии, и Альфредо Кинонеса-Инохосы, профессора им. Уильяма Дж. и Чарльза Х. Майо и заведующего кафедрой нейрохирургии в клинике Майо во Флориде, сотрудники смогли провести эксперименты с клетками, извлеченными из опухолей пациентов, чтобы изучить молекулярные цепи, управляющие их поведением.
Исследование выявило ранее недостающую связь между активной механической сенсорной молекулой в опухолях мозга, называемой YAP, которая, по наблюдениям ученых, активирует белок «TRIO» для обеспечения движения клеток.
С новыми данными лаборатории Йельского университета и Мейо разработали основанную на генах «прогностическую сигнатуру», которая, как они надеются, предоставит важную информацию, которая поможет пациентам и их врачам лучше прогнозировать показатели выживаемости. Исследователи также изучают TRIO как цель для новых методов лечения, чтобы замедлить прогрессирование глиобластомы и улучшить качество жизни и выживаемость пациентов.
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