Три правила питания после 30 лет, которые помогут сохранить энергию и здоровье

С возрастом обмен веществ замедляется, а потребности организма меняются. После 30 особенно важно пересмотреть свой рацион. Вот три базовых принципа, которые стоит взять за основу.Делайте акцент на белке и клетчатке.Эти компоненты дают сытость, поддерживают мышечную массу и здоровье пищеварительной системы. Жиры и углеводы организм все равно получит, а вот клетчатки и белка часто не хватает.Выбирайте минимально обработанную еду.Апельсин лучше сока, цельнозерновой хлеб лучше сладкой булочки. Чем ближе продукт к своему исходному виду, тем больше в нем пользы.Еда – это не зависимость.Иногда можно съесть чипсы или десерт, но если еда – единственный источник удовольствия, это тревожный сигнал. Найдите радость и в других сферах жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки