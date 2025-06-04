Три правила питания после 30 лет, которые помогут сохранить энергию и здоровье
Делайте акцент на белке и клетчатке.
Эти компоненты дают сытость, поддерживают мышечную массу и здоровье пищеварительной системы. Жиры и углеводы организм все равно получит, а вот клетчатки и белка часто не хватает.
Выбирайте минимально обработанную еду.
Апельсин лучше сока, цельнозерновой хлеб лучше сладкой булочки. Чем ближе продукт к своему исходному виду, тем больше в нем пользы.
Еда – это не зависимость.
Иногда можно съесть чипсы или десерт, но если еда – единственный источник удовольствия, это тревожный сигнал. Найдите радость и в других сферах жизни.
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