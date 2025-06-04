Врач Павлова назвала лучшее время для похудения

Борьба с лишним весом – одна из главных проблем для многих людей в мире. И, как выяснилось, следует соблюдать не только диету и физическую активность. Оказывается, время года также имеет значение.К такому выводу пришли исследователи из Японии, которые проанализировали данные 54 тысяч генов в 80 типах тканей резус-макак. ДНК этих представителей семейства мартышковых на 93% совпадает с человеком. Согласно исследованию, наиболее благоприятным сезоном для похудения является лето. В это время ускоряются метаболические процессы и активизируется углеводный обмен. В свою очередь, зимой организм переходит в «режим энергосбережения», из-за чего похудеть становится сложнее.Это исследование прокомментировала врач Зухра Павлова. Она отметила, что в летнюю пору даже не придется менять пищевые привычки для снижения массы тела. Поэтому лето, по ее словам, остается идеальным временем сбросить лишние килограммы. А вот с алкоголем летом следует быть осторожнее, потому как ускоренный метаболизм приводит и к ускорению опьянения.

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