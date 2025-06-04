Врач Уланкина: бег по-разному влияет на организм утром и вечером
«Вечерние тренировки в этом смысле проще: тело уже успело разогреться за день, суставы и мышцы готовы к нагрузке. Поэтому многим людям бегать вечером легче. Однако у кого-то из-за вечерних тренировок может страдать сон: организм бодрится, пульс повышается, человеку может быть трудно уснуть», — отметила специалист.
Она подчеркнула, что для максимальной пользы для организма тренировки необходимо вписывать в ритм жизни.
4 июня любители активного образа жизни отмечают Всемирный день бега, а хозяева корги — праздник в честь своих питомцев. В России в этот день поздравляют крановщиков, в Нидерландах — бабушек и дедушек, а в США обнимаются с кошками.
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