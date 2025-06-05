Массаж шеи и лица может помочь вывести отходы из мозга

Глимфатическая система вымывает отходы из мозга — теперь ученые нашли способ усилить ее работу у мышей, что может открыть возможности лечения нейродегенеративных заболеваний.Устройство, массирующее лицо и шею, стимулирует систему утилизации отходов мозга, что позволяет предположить, что оно может снизить тяжесть таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.Спинномозговая жидкость (СМЖ) омывает наш мозг, закачивается в него перед тем, как покинуть его через сеть тонких трубочек, называемых глимфатическими сосудами. Исследования на мышах показали, что эта жидкость вымывает отходы, производимые клетками мозга, включая бета-амилоид, белок, связанный с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.Это побудило ученых задуматься, может ли усиление потока спинномозговой жидкости улучшить здоровье мозга. Но глимфатические сосуды ранее были обнаружены только глубоко в шее, что затрудняло их манипуляцию, говорит Гоу Ён Ко из Корейского передового института науки и технологий в Южной Корее.Теперь Ко и его коллеги обнаружили сеть глимфатических сосудов примерно в 5 миллиметрах под кожей на лице и шее мышей и обезьян. Они сделали это открытие, вводя животным флуоресцентный краситель, который маркирует цереброспинальную жидкость, и визуализируя их под анестезией. «Мы использовали другой тип анестезии, чем тот, который использовался в предыдущих исследованиях — анестезия, которую использовали в других исследованиях, блокировала обнаружение сосудов, расположенных ближе к коже», — говорит Ко.Чтобы проверить, может ли массаж этих сосудов усилить поток спинномозговой жидкости, исследователи создали устройство с небольшим стержнем, прикрепленным к ватному шарику шириной 1 см. Они использовали его для поглаживания сверху вниз вдоль лица и шеи старых мышей в возрасте около 2 лет и молодых мышей в возрасте нескольких месяцев в течение минуты. «Мягкий массаж лица и верхней части шеи может протолкнуть жидкость вниз, усиливая поток спинномозговой жидкости», — говорит Ко.Спустя полчаса цереброспинальная жидкость циркулировала по мозгу мышей в среднем в три раза быстрее по сравнению с тем, как было до этого у животных.массировали. Процедура также, по-видимому, обратила вспять возрастное снижение потока спинномозговой жидкости. «После стимуляции поток спинномозговой жидкости у старых мышей был аналогичен потоку у молодых мышей [которых еще не массировали]», — говорит Ко.В неопубликованной работе команда обнаружила похожие результаты у обезьян. Более того, они обнаружили глимфатические сосуды под кожей человеческих трупов, что позволяет предположить, что массаж также может усиливать поток спинномозговой жидкости у людей, говорит Кох.Но у мышей и обезьян есть некоторые анатомические отличия от людей, поэтому для установления этого необходимы дополнительные исследования, говорит Веса Кивиниеми из Университета Оулу в Финляндии.Более того, пока неясно, действительно ли усиление потока спинномозговой жидкости может замедлить старение мозга или защитить от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, говорит Стивен Пру из Бернского университета в Швейцарии. Ко говорит, что его команда планирует исследовать это на мышах, выращенных с признаками болезни Альцгеймера.

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