JID: бактерии на коже могут действовать как натуральный солнцезащитный крем

Международная группа ученых обнаружила, что некоторые кожные бактерии могут защищать организм от вредного ультрафиолетового излучения

По словам ученых, кожа человека населена множеством микроорганизмов — бактериями, грибками и вирусами, — которые играют важную роль в поддержании местного иммунитета. Новое исследование показало, что некоторые бактерии, в частности Staphylococcus epidermidis, способны нейтрализовать вред от УФ-излучения, действуя как своего рода биологический солнцезащитный фильтр.

В ходе экспериментов на мышах ученые проанализировали влияние УФB-лучей на кожу. Было установлено, что под действием солнечного света в коже образуется соединение под названием цис-уроканиновая кислота. Это вещество может ослаблять иммунную защиту и вызывать воспаление, тем самым повышая риск кожных заболеваний, включая рак.

Staphylococcus epidermidis продемонстрировала способность расщеплять это соединение с помощью фермента уроканазы. Более того, вредные молекулы при этом используются самими микроорганизмами в качестве источника энергии.

Этот механизм может лечь в основу новых дерматологических разработок. Ученые предполагают, что в будущем удастся создать средства, которые не только защищают кожу от солнечных лучей, но и помогают восстанавливаться после уже полученных повреждений.

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