Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах
Манрике обратила внимание, что негативно сказывается на слухе интенсивный шум, поэтому его необходимо избегать, а слух регулярно проверять, особенно людям после 55 лет.
Кроме того, по словам врача, к потере слуха могут привести различные заболевания. В качестве примера она назвала сахарный диабет, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина в крови и ожирение. Таким образом, сначала необходимо вылечить эти патологии, если они имеются, заключила Манрике.
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