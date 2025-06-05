Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

У многих людей в пожилом возрасте возникают проблемы со слухом, однако их можно избежать, если соблюдать меры предосторожности и следить за здоровьем, заявила оториноларинголог Ракель Манрике.Манрике обратила внимание, что негативно сказывается на слухе интенсивный шум, поэтому его необходимо избегать, а слух регулярно проверять, особенно людям после 55 лет.Кроме того, по словам врача, к потере слуха могут привести различные заболевания. В качестве примера она назвала сахарный диабет, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина в крови и ожирение. Таким образом, сначала необходимо вылечить эти патологии, если они имеются, заключила Манрике.

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