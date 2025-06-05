Эмоциональных людей предупредили о риске опасного заболевания
Медик предупредил, что инфаркт может развиться из-за отрицательных эмоций, например, гнева и страха, особенно если они являются внезапными и интенсивными. Более того, в таких случаях риск других опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы тоже увеличивается, добавил эксперт.
По его словам, инфаркт может возникнуть как сразу же после приступа гнева, так и через несколько часов. Дело в том, что во время злости и тревоги в организме активируется ряд физиологических процессов, которые негативно отражаются на здоровье сердца, пояснил спикер.
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