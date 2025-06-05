Врач предупредил об опасности расчесывания мокрых волос

Хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган предупредил об опасности расчесывания мокрых волос.По его словам, данное действие может привести к выпадению волос.«Когда вода проникает внутрь волоса, она начинает растягивать его кутикулу. Расческа, в свою очередь, еще больше растягивает ослабленные пряди. Высыхая, они не возвращаются в исходное состояние и остаются поврежденными на структурном уровне», — объяснил врач и отметил, что повреждениям больше подвержены окрашенные пряди.Специалист по колористике и парикмахер Брианна Дельвеккио согласилась с мнением медика и добавила, что стресс, строгая диета и частые укладки также влияют на здоровье волос. В связи с этим она посоветовала использовать расческу с широкими зубьями. Кроме того, эксперт порекомендовала обратить внимание на так называемую гибкую расческу.«Гибкие щетинки отлично подходят для распутывания прядей без натяжения. Техника тоже имеет значение — всегда начинайте снизу и постепенно продвигайтесь вверх», — отметила она.В заключение Дельвеккио призвала перед расчесыванием использовать несмываемый уход. Такое средство, по ее словам, сделает волосы мягкими и гладкими.

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