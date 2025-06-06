Daily Mail: внезапные приступы голода могут говорить о раке поджелудочной

Резкие колебания уровня сахара в крови, боли в животе и спине, симптомы расстройства пищеварения и желтуха могут быть признаками рака поджелудочной железы. Об этом рассказал хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Ахмед ЭззатПо словам врача, одним из наиболее незаметных симптомов может быть внезапное развитие диабета второго типа или резкое ухудшение контроля сахара у тех, кто уже страдает этим заболеванием. Это связано с тем, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин — гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови. При опухолевом процессе выработка гормонов, в том числе инсулина и глюкагона, может нарушаться, что приводит к нестабильному сахару. Врач отметил, что такие колебания глюкозы могут вызывать обостренное и резкое чувство голода.Еще один симптом, на который следует обратить внимание, — это боль в животе или спине, особенно если она усиливается после еды или в положении лежа, и ослабевает при наклоне вперед. Кроме того, доктор Эззат отметил, что вздутие и другие признаки расстройства желудка также могут быть тревожным сигналом.Особое внимание эксперт советует уделить появлению желтухи — пожелтению кожи и, чаще всего, белков глаз. Этот симптом может быть связан с опухолью, перекрывающей желчный проток. В норме он отводит желчь в кишечник, но при блокировке желчь попадает в кровь, вызывая характерное изменение цвета кожи и глаз.Отмечается, что желтуха чаще возникает при раке головки поджелудочной железы. Доктор Эззат подчеркнул, что белки глаз нередко выдают проблему раньше, чем кожа.

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