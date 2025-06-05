Низкокалорийные диеты влияют на настроение

Согласно новому исследованию, подсчет калорий — это не просто неприятное занятие, оно может повысить риск развития депрессии. В статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, исследователи пишут, что люди, соблюдающие низкокалорийную диету, имеют более высокие показатели симптомов депрессии по сравнению с теми, кто не соблюдает диету.*Результаты показывают, что люди с избыточным весом, а также мужчины в целом, особенно подвержены изменениям настроения, связанным с низкокалорийной диетой.«Диеты с ограничением калорий были связаны с более высокими показателями симптомов депрессии, что контрастирует с результатами более ранних контролируемых исследований», — пришла к выводу группа под руководством Венката Бхата из Университета Торонто. «Кроме того, мужчины и люди с избыточным весом, по-видимому, более уязвимы к негативным последствиям ограничительного питания».Исследователи предположили, что сокращение потребления калорий может также лишить мозг питательных веществ, необходимых для поддержания сбалансированного настроения.В ходе исследования ученые отслеживали состояние здоровья более 28 500 участников Национального обследования здоровья и питания США в период с 2007 по 2018 год.Все эти люди заполнили анкету для оценки симптомов депрессии, а также их спросили, придерживаются ли они какой-либо определенной диеты.В целом, чуть менее 8% участников сообщили о симптомах депрессии.Исследователи классифицировали всех на основе их рациона питания, включая диеты с ограничением калорий, диеты с сокращением потребления определенных питательных веществ, таких как углеводы или жиры, или диеты, разработанные для помощи в борьбе с такими проблемами со здоровьем, как диабет или болезни сердца.По словам исследователей, около 87% людей вообще не придерживались никакой диеты, в то время как 8% придерживались низкокалорийной диеты, 3% — диеты с ограничением питательных веществ и 2% придерживались диеты по состоянию здоровья.Результаты показывают, что у тех, кто придерживался диеты с ограничением калорий, симптомы депрессии были выражены сильнее, чем у тех, кто не придерживался диеты.Исследователи обнаружили, что люди с избыточным весом, соблюдающие низкокалорийную или ограниченную в питательных веществах диету, набирают еще более высокие баллы.Исследование показало, что любая диета влияет на настроение мужчин.Исследователи утверждают, что эти результаты прямо противоречат предыдущим исследованиям, которые показали, что низкокалорийные диеты облегчают депрессию.«Это несоответствие может возникнуть из-за того, что предыдущие исследования представляли собой преимущественно рандомизированные контролируемые испытания, в которых участники придерживались тщательно разработанных диет, обеспечивающих сбалансированное потребление питательных веществ», — добавили исследователи.Команда отметила, что в реальной жизни диеты с ограничением калорий часто приводят к дефициту питательных веществ и стрессу, которые могут усугубить симптомы депрессии.Например, глюкоза и жирные кислоты имеют решающее значение для здоровья мозга.«Диеты с низким содержанием углеводов (глюкозы) или жиров (омега-3) теоретически могут ухудшить работу мозга и усугубить когнитивно-аффективные симптомы, особенно у мужчин с более высокими потребностями в питании», — написала группа исследователей.Исследователи утверждают, что люди, соблюдающие такие диеты, также могут впасть в депрессию, если им не удается похудеть или если они меняют вес циклично, то есть сначала сбрасывают килограммы, а затем снова их набирают.Сумантра Рэй из Глобального института продовольствия, питания и здоровья NNEdPro в Великобритании проанализировал результаты исследования.Он сказал, что новое исследование «дополняет новые доказательства связи между режимами питания и психическим здоровьем, поднимая важные вопросы о том, могут ли ограничительные диеты с низким содержанием питательных веществ, считающихся полезными для когнитивного здоровья, таких как жирные кислоты омега-3 и витамин B12, спровоцировать симптомы депрессии».Однако Рэй добавил, что наблюдаемое влияние на депрессию было относительно небольшим.«Для продолжения этого важного направления исследований необходимы дальнейшие тщательно спланированные исследования, которые точно отражают рацион питания и минимизируют влияние случайности и дополнительных факторов», — сказал он.

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