Сосуды забиваются, тромбы растут: Врач объяснил, с чем нельзя есть картошку
Врач уточнил, что сама по себе картошка холестерин не содержит.
"Но когда мы добавляем в картофельное пюре сливочное масло и молоко, начинается самое "интересное". Сто граммов масла это 215 мг холестерина. Если сверху положить котлету, сыр и сливочный соус - вот и перебор", - пишет врач.
По его словам, "пюре - не враг", но становится вредным гарниром, если есть его, добавляя полпачки масла.
"Это уже не гарнир, а вызов сосудам", - подчеркнул Сергей Вялов.
Он посоветовал есть картошку с добавлением клетчатки (зелень, брокколи, салат), а коровье молоко заменить на растительное. Вместо сливочного масла лучше использовать греческий йогурт или небольшое количество оливкового масла
"Холестерин нам нужен - но не ложками", - заключил гастроэнтеролог.
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