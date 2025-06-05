Сосуды забиваются, тромбы растут: Врач объяснил, с чем нельзя есть картошку

Иногда употребление блюда из картофеля становится настоящим "вызовом для сосудов", так как часто связано с повышением холестерина. Ситуация усугубляется, если у человека уже есть гипертония, атеросклероз или диабет. Что необходимо учитывать, рассказал в своем телеграм-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.Врач уточнил, что сама по себе картошка холестерин не содержит."Но когда мы добавляем в картофельное пюре сливочное масло и молоко, начинается самое "интересное". Сто граммов масла это 215 мг холестерина. Если сверху положить котлету, сыр и сливочный соус - вот и перебор", - пишет врач.По его словам, "пюре - не враг", но становится вредным гарниром, если есть его, добавляя полпачки масла."Это уже не гарнир, а вызов сосудам", - подчеркнул Сергей Вялов.Он посоветовал есть картошку с добавлением клетчатки (зелень, брокколи, салат), а коровье молоко заменить на растительное. Вместо сливочного масла лучше использовать греческий йогурт или небольшое количество оливкового масла"Холестерин нам нужен - но не ложками", - заключил гастроэнтеролог.

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