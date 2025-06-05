JAMA: аутизм связан с повышенным риском развития болезни Паркинсона

Исследование, проведенное специалистами Каролинского института в Швеции, выявило статистически значимую связь между расстройствами аутистического спектра и риском раннего развития болезни Паркинсона. В рамках научной работы ученые проанализировали медицинские данные более двух миллионов жителей Швеции, родившихся в период с 1974 по 1999 год. За состоянием здоровья участников наблюдали с момента достижения ими 20-летнего возраста вплоть до конца 2022 года.Авторы работы установили, что у людей с диагнозом расстройство аутистического спектра вероятность развития болезни Паркинсона в четыре раза выше по сравнению с общей популяцией. Даже после учета таких факторов, как уровень дохода, наследственная предрасположенность к психическим заболеваниям и другие социально-демографические параметры, эта связь сохранялась. Как отметил ведущий автор исследования Вэйяо Инь, полученные данные позволяют предположить, что между аутизмом и болезнью Паркинсона могут существовать общие биологические механизмы. По его словам, одной из возможных причин может быть нарушение функционирования дофаминовой системы, поскольку дофамин влияет как на социальное поведение, что характерно для аутизма, так и на контроль движений, нарушаемый при болезни Паркинсона.Вэйяо Инь подчеркнул, что гибель нейронов, ответственных за выработку дофамина, считается одной из ключевых причин развития болезни Паркинсона, и существуют данные о сбоях в работе дофаминовой системы у людей с аутизмом. Однако, по мнению исследователей, для подтверждения этих гипотез необходимы дополнительные научные изыскания.В ходе анализа также было выявлено, что среди людей с аутизмом чаще встречаются депрессивные состояния, а также более распространено применение антидепрессантов и нейролептиков, которые могут вызывать симптомы, напоминающие проявления болезни Паркинсона. После корректировки на эти факторы связь между аутизмом и риском развития болезни Паркинсона несколько ослабла, однако оставалась статистически значимой: риск был в два раза выше, чем у лиц без расстройств аутистического спектра.Статистик Свен Сандин, принимавший участие в исследовании, отметил, что люди с аутизмом нуждаются в длительном медицинском наблюдении, поскольку они относятся к группе с высоким уровнем сопутствующих заболеваний и часто принимают психотропные препараты. Он обратил внимание на то, что несмотря на выявленное увеличение риска, болезнь Паркинсона в возрасте до 50 лет остается редким явлением, даже среди людей с аутизмом.Авторы подчеркивают, что исследование охватило преимущественно случаи раннего развития болезни Паркинсона, диагностированной до 50 лет, а средний возраст участников на момент завершения наблюдения составлял 34 года. Это означает, что общее количество заболевших в выборке было относительно небольшим, и пока нельзя с уверенностью утверждать, сохраняется ли повышенный риск в более старшем возрасте.Исследование базировалось на анализе национальных медицинских регистров, что могло повлиять на точность диагностики как аутизма, так и болезни Паркинсона. Ученые отмечают, что часть случаев могла быть не выявлена или ошибочно диагностирована, что является ограничением данного типа исследований.

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