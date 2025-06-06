Эндокринолог посоветовал ограничить потребление клубники при болезнях ЖКТ

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков предостерёг людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и страдающих пищевой аллергией от употребления клубники и черешни в больших количествах.По словам врача, эти фрукты могут ухудшить состояние людей с перечисленными заболеваниями. Отдельно эндокринолог посоветовал воздержаться от чрезмерного употребления клубники и черешни женщинам, кормящим грудью, сразу после родов, так как особенно иностранные сорта этих фруктов могут вызывать аллергические реакции. Поляков подчеркнул важность соблюдения специальной диеты в послеродовой период, чтобы избежать возможных аллергических реакций, связанных с употреблением клубники и черешни.«Кому точно не стоит потреблять много клубники и черешни? Во-первых, людям, страдающим какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Не стоит есть, во всяком случае, в больших количествах эти продукты, если существует выраженная аллергическая реакция, особенно пищевая аллергия. То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии», — отметил Поляков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки